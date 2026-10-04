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«Нужно найти виноватых»: как в Германии пытаются приравнивать сторонников оппозиции к экстремистам

«Нужно найти виноватых»: как в Германии пытаются приравнивать сторонников оппозиции к экстремистам

В Германии на фоне роста популярности оппозиции правящие круги усиливают давление на её сторонников. Так, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил об опасности усиления в стране экстремистских сил.

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