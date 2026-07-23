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Царьград

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RTX получит $5 млрд на ракеты GEM-T для Patriot в 2026 году

RTX получит $5 млрд на ракеты GEM-T для Patriot в 2026 году

Гендиректор RTX Кристофер Калио сообщил, что компания получила заказы на почти $20 миллиардов, включая более $5 миллиардов на ракеты GEM-T для Patriot.

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