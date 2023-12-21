Бой за свободу СМИ закончился ранением депутата: Драка на польском ТВ

Между новым руководством польского канала TVP и депутатами произошла драка.Появились новости о потасовке между адвокатом нового руководства польского канала TVP и депутатами партии "Право и справедливость".
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