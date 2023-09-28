В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден объект инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры в находящемся под контролем Киева городе Херсоне поврежден в результате взрыва, сообщил назначенный властями Украины глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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