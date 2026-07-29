Директора УрО РАН насмерть забили после замечания детям

Под стражу в изолятор временного содержания заключён подозреваемый в нанесении побоев доктору сельскохозяйственных наук, директору «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никите Зезину, который скончался спустя несколько дней после инцидента.