Директора УрО РАН насмерть забили после замечания детям

Под стражу в изолятор временного содержания заключён подозреваемый в нанесении побоев доктору сельскохозяйственных наук, директору «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никите Зезину, который скончался спустя несколько дней после инцидента.
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