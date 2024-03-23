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Подоляк снова опроверг причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Подоляк снова опроверг причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского, снова опроверг причастность бывшей советской республики к террористическому акту, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

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Комментарии
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Vlad Melikov
Страшно стало?
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1 д.
Ural Karahanow
Бандерра капут? Нихт шиссен? Долбить, пока руки поднять не успел.
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1 д.

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