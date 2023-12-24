Строительные компании из Новосибирска будут строить школы за свой счёт

Застройщики откликнулись на недавний призыв губернатора региона Андрея Травникова.В Новосибирске представители нескольких строительных компаний заявили о намерении начать возведение средних школ за свой счёт.
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