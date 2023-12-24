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Строительные компании из Новосибирска будут строить школы за свой счёт

Строительные компании из Новосибирска будут строить школы за свой счёт

Застройщики откликнулись на недавний призыв губернатора региона Андрея Травникова.В Новосибирске представители нескольких строительных компаний заявили о намерении начать возведение средних школ за свой счёт.

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