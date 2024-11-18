Дания и Хорватия вышли в четвертьфинал Лиги наций. Определились все 8 участников

По итогам группового этапа в лиге А в число прошедших дальше попали Португалия и Хорватия (от группы 1), Франция и Италия (от группы 2), Германия и Нидерланды (от группы 3), Испания и Дания (от группы 4).
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