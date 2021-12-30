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Институт РАН потратил 742 тыс. рублей на исследование природы ада

Институт РАН потратил 742 тыс. рублей на исследование природы ада

Москва, 30 декабря. Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада» и 686 тысяч рублей на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

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