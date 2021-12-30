Институт РАН потратил 742 тыс. рублей на исследование природы ада

Москва, 30 декабря. Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада» и 686 тысяч рублей на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».
Москва, 30 декабря. Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада» и 686 тысяч рублей на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».
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