Ятаганы, сабля, багги, дорогие часы. Что нашли во время обысков у экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского

ТГ-канал Mash опубликовал видео дома Любарского в Спасской Губе и имущество из московской квартиры. Сегодня, 21 ноября, Петрозаводский суд изберет меру пресечения в отношении бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского.
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