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В реестр иноагентов попал бывший топ-менеджер Газпромбанка

В реестр иноагентов попал бывший топ-менеджер Газпромбанка

Минюст включил бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который также не один год руководил пресс-службой ПАО «Газпром» и был заместителем главы департамента информационной политики компании, в число иностранных агентов.

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