Лукашенко заявил, что рассчитывает на личную встречу с Фицо в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил руководителя правительства Словакии Роберта Фицо с 60-летием и заявил, что рассчитывает на личную встречу с премьер-министром в ближайшее время «для подробного обсуждения общих тем».
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