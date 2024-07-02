В США разрабатывают план спасения планеты: НАСА рассчитали, что на Землю упадет астероид с вероятностью 72% через 14 лет

Как страшно жить, мы все умрем. По данным НАСА нас ждет очередной Армагедец. Будущее наше очень печально, ведь Брюс Вылез уже так немолод и в глубокой деменции, а Уилл Смит больше специализируется по тарелочкам и их внеземным агрессивным вторжениям.