Добрый Мир
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Добрый Мир

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В США разрабатывают план спасения планеты: НАСА рассчитали, что на Землю упадет астероид с вероятностью 72% через 14 лет

В США разрабатывают план спасения планеты: НАСА рассчитали, что на Землю упадет астероид с вероятностью 72% через 14 лет

Как страшно жить, мы все умрем. По данным НАСА нас ждет очередной Армагедец. Будущее наше очень печально, ведь Брюс Вылез уже так немолод и в глубокой деменции, а Уилл Смит больше специализируется по тарелочкам и их внеземным агрессивным вторжениям.

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s
svobodaalex
пусть летит!
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