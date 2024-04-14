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О переломе в пользу ВС РФ на фронтах донецкого направления, рассказали в ДНР

О переломе в пользу ВС РФ на фронтах донецкого направления, рассказали в ДНР

О переломе в пользу ВС РФ на фронтах донецкого направления, рассказали в ДНР Ирэн ОрлонскаяНа данный момент на всех фронтах в районе проведения специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации на донецком направлении наблюдается явное преимущество русских солдат.

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