Владимир Путин встретился с предстоятелями православных церквей России и Сербии

Вечером 22 апреля Владимир Путин принял в Кремле предстоятелей православных церквей России и Сербии. Президент отметил давние отношения между нашими народами и особую роль, которую в этом играет общая вера.
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