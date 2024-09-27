Хакеры обнародовали данные 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.«Курская область, не подумай, что мы оставили тебя без внимания – все это время наша команда была занята установкой украинских боевиков, вторгшихся на нашу территорию!» – говорится в сообщении проекта «НемеZида» в Telegram-канале.