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Хакеры обнародовали данные 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Хакеры обнародовали данные 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.«Курская область, не подумай, что мы оставили тебя без внимания – все это время наша команда была занята установкой украинских боевиков, вторгшихся на нашу территорию!» – говорится в сообщении проекта «НемеZида» в Telegram-канале.

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