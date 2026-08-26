С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на азартные игры

Механизм самозапрета на участие в азартных играх начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года. Граждане смогут заранее ограничить собственный доступ к легальным казино, ставкам и другим подобным развлечениям, отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в разговоре с RT .