МО Эстонии: ЕС нарастит производство боеприпасов до 1,4 млн к концу 2024 года

Евросоюз планирует нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц до конца 2024 года. Об этом на неформальной встрече глав министерств обороны стран ЕС заявил руководитель соответствующего ведомства в Эстонии Ханно Певкур, его цитирует ТАСС.
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