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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Парма» арендовала защитника «Фенербахче» Диего Карлоса и подписала вратаря «Сампдории» Симоне Гидотти

«Парма» объявила о переходе защитника « Фенербахче »  Диего Карлоса . 33-летний бразилец арендован на сезон-2026/27.

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