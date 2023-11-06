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Появился список артистов, которым Пугачёва разрушила карьеру

Появился список артистов, которым Пугачёва разрушила карьеру

В "News.ru" рассказали, кто пострадал от действий артисткиСбежавшую из России Аллу Пугачёву продолжают вспоминать "добрым" словом не только из-за того, что она оставила Родину в трудный момент, но ещё и потому что сломала карьеру некоторым русским звёздам.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А еще -&quot;Ягода-малина&quot; тоже была изгнана с эстрады Пугачевой...
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