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Мигранты облили белой жидкостью памятник павшим в ВОВ в Москве

Мигранты облили белой жидкостью памятник павшим в ВОВ в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Двух мигрантов задержала полиция за осквернение монумента "Вечная слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне" в Москве.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
До каких пор мы их должны терпеть.
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11 час.
Evgenija Palette
ИНТЕРЕСНО, что наши ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ( этот татарин, &quot;великий строитель&quot;), на вопрос, когда же начнут кишлачников лишать Гражданства за их преступления по отношению к русскому населению, отвечает - неконтролируемой, самостийной миграции в России больше не будет (брешет, как дышит), а вот, те, кто уже здесь - это изменить  нельзя... ( То есть вся эта наглая сволочь здесь так и останется)...
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8 час.

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