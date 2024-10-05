Мигранты облили белой жидкостью памятник павшим в ВОВ в Москве

Evgenija Palette

ИНТЕРЕСНО, что наши ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ( этот татарин, "великий строитель"), на вопрос, когда же начнут кишлачников лишать Гражданства за их преступления по отношению к русскому населению, отвечает - неконтролируемой, самостийной миграции в России больше не будет (брешет, как дышит), а вот, те, кто уже здесь - это изменить нельзя... ( То есть вся эта наглая сволочь здесь так и останется)...