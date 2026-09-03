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Пламя разгулялось на 100 "квадратах" жилого дома в Рубцовске

Пламя разгулялось на 100 "квадратах" жилого дома в Рубцовске

Огонь повредил кровлю и потолочные перекрытия Двухквартирный жилой дом загорелся днем 1 сентября в частном секторе Рубцовска.

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