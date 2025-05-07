Россияне стали чаще выбирать патриотический туризм на вторые майские

Особенно популярны маршруты к местам воинской славы. Куда едут россияне в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и сколько тратят на такие поездки?Спрос на бронирования отелей на вторые майские праздники у россиян вырос в этом году на 11% по сравнению с прошлым годом.
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