Россияне стали чаще выбирать патриотический туризм на вторые майские

Особенно популярны маршруты к местам воинской славы. Куда едут россияне в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и сколько тратят на такие поездки?Спрос на бронирования отелей на вторые майские праздники у россиян вырос в этом году на 11% по сравнению с прошлым годом.