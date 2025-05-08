В России упал импорт новых автомобилей

В апреле 2025 года импорт новых автомобилей в Россию сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 33,8 тысячи единиц, согласно данным аналитического агентства «Автостат», сообщает PRIMPRESS.
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