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В России упал импорт новых автомобилей

В России упал импорт новых автомобилей

В апреле 2025 года импорт новых автомобилей в Россию сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 33,8 тысячи единиц, согласно данным аналитического агентства «Автостат», сообщает PRIMPRESS.

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