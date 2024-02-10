Получали взятки за принятие к убою павших животных: прокуратура Бобруйского района направила уголовное дело в суд.

Фото: Генеральная прокуратураПрокуратура Бобруйского района направила в суд уголовное дело в отношении старшего кладовщика скотоубойного пункта и ветеринарного врача отдела промышленности Глусского РайПО - им инкриминировано неоднократное получение взяток, а также в отношении главного ветеринарного врача одного из хозяйств Бобруйского района - ему .
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