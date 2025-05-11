Mash: режиссёр Александр Митта находится в критическом состоянии

Режиссёр Александр Митта находится в критическом состоянии, передаёт Telegram-канал Mash. «На днях к нему приезжали медики: 92-летний артист жаловался на сильнейшие ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах», — говорится в публикации.