Мы жили в ожидании смерти. Пытки были каждый день. Наступали на простреленную стопу, специально выворачивали колено, пальцы перебивали прикладом, зажимали их так, что кости внутри хрустели. ©
Свидетельства вернувшихся из плена о зверствах украинских неонацистов.
Наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов (председатель - М.
Комментарии
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Ни какого обмена и ни какого пожизненного этих фашистов бандеровцев и иностранцев, отправить их, как бы в тюрьму, на по жизненное, а по дороге расстрелять и дело с концом, если мы это не будем делать, то в будущем получем, то, что и сейчас на украине .
У НЕлюдей нет права продолжать существовать на Планете! Утилизация беспощадная для бандеровщины - это мера ЗАЩИТЫ Планеты от ее уничтожения!
Об этих зверствах все должны знать. Наша госдура опять будет все замазывать ради пресловутой "дружбы народов".
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