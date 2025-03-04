Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мы жили в ожидании смерти. Пытки были каждый день. Наступали на простреленную стопу, специально выворачивали колено, пальцы перебивали прикладом, зажимали их так, что кости внутри хрустели. ©

Мы жили в ожидании смерти. Пытки были каждый день. Наступали на простреленную стопу, специально выворачивали колено, пальцы перебивали прикладом, зажимали их так, что кости внутри хрустели. ©

  Свидетельства вернувшихся из плена о зверствах украинских неонацистов. Наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов (председатель - М.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Ни какого обмена и ни какого пожизненного этих фашистов бандеровцев и иностранцев, отправить их, как бы в тюрьму, на по жизненное, а по дороге расстрелять и дело с концом, если мы это не будем делать, то в будущем получем, то, что и сейчас на украине .
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12 час.
Юрий Золотарев
У  НЕлюдей нет права продолжать существовать на Планете! Утилизация беспощадная для бандеровщины - это мера ЗАЩИТЫ Планеты от ее уничтожения!
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9 час.
Ирина Трифонова
Об этих зверствах все должны знать. Наша  госдура опять будет все замазывать ради  пресловутой &quot;дружбы народов&quot;.
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9 час.
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