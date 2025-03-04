Мы жили в ожидании смерти. Пытки были каждый день. Наступали на простреленную стопу, специально выворачивали колено, пальцы перебивали прикладом, зажимали их так, что кости внутри хрустели. ©

Геннадий Хрипунов

Ни какого обмена и ни какого пожизненного этих фашистов бандеровцев и иностранцев, отправить их, как бы в тюрьму, на по жизненное, а по дороге расстрелять и дело с концом, если мы это не будем делать, то в будущем получем, то, что и сейчас на украине .