Вокальный дуэт выступит в центре на Рязанском проспекте

Центр московского долголетия «Нижегородский» в среду, 9 сентября приглашает на концертную программу Арсения Рыбакова и Татьяны Пантюшиной «Ода осени».
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