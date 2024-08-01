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Актриса «Майор Грома» стала амбассадором Lamoda

Актриса «Майор Грома» стала амбассадором Lamoda

Ретейлер Lamoda представил новую коммуникационную платформу «Что ни день, то Lamoda». Лицом новой кампании стала российская актриса театра и кино Любовь Аксенова (фильмы «Майор Гром: Игра», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Мажор»), сообщили в пресс-службе компании.

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