Актриса «Майор Грома» стала амбассадором Lamoda

Ретейлер Lamoda представил новую коммуникационную платформу «Что ни день, то Lamoda». Лицом новой кампании стала российская актриса театра и кино Любовь Аксенова (фильмы «Майор Гром: Игра», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Мажор»), сообщили в пресс-службе компании.
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