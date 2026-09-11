Rambler&Co предложил новый подход к медиапотреблению на основе ИИ

Российские медиакомпании переходят от модели распространения новостей к сервисам, которые помогают пользователям решать конкретные жизненные задачи, при этом искусственный интеллект меняет производственные процессы и требования к журналистской профессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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