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Курские новости

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В Рыльске Курской области проведут опрос по поводу облика города

В Рыльске Курской области проведут опрос по поводу облика города

На заседании Правительства Курской области врио губернатора Курской области выразил благодарность ряду членов правительства, которые после обстрела города Рыльска, быстро развернули оперштаб и принимали участие в ликвидации последствий обстрелов ВСУ.

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