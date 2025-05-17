Он подчеркнул, что этот шаг станет важным этапом в регулировании и популяризации халяльной продукции и сервисов в России, а также привлечет дополнительных туристов […] The post В России появится халяль-туризм first appeared on LentaMsk.
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