Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами

Беспилотники, осуществившие атаку на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, были оснащены зарядами с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщили РЕН ТВ в компании-владельце завода "Славянск ЭКО".
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