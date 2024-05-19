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Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами

Беспилотники, осуществившие атаку на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, были оснащены зарядами с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщили РЕН ТВ в компании-владельце завода "Славянск ЭКО".

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