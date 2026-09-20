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FiNE NEWS

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Рынок стал жёстче: в Петербурге сокращается число офлайн-магазинов косметики

В Петербурге продолжается сокращение офлайн-розницы в сегменте косметики и дрогери. На днях стало известно, что в начале ноября в ТРК «Лето» закроется магазин бренда The Act — об этом компания объявила в своих социальных сетях.

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