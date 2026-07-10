В Подмосковье и на Урале завели дела о растлении подростков в секте

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в Московской и Свердловской областях по фактам преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые, по версии следствия, могут быть связаны с деятельностью секты.
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