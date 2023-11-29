Каспийский трубопроводный консорциум ввел два новых резервуара на НПС «Тенгиз»

ТЕНГИЗ, 29 ноября, ФедералПресс. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), экспортирующий казахстанскую и российскую нефть, ввел в эксплуатацию два новых резервуара на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Тенгиз» в Казахстане.
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