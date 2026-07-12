Иран атаковал центр управления CENTCOM в Иордании в ответ на новые удары США США нанесли серию новых ударов по Ирану, Тегеран не стал медлить с о.
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Иран атаковал центр управления CENTCOM в Иордании в ответ на новые удары США США нанесли серию новых ударов по Ирану, Тегеран не стал медлить с о.
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