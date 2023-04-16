Слово и дело

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Настасья Самбурская пострадала на Бали от токсичного муравья

Настасья Самбурская пострадала на Бали от токсичного муравья

Актриса Настасья Самбурская предупредила пользователей, что на Бали кусают токсичные муравьи. Артистка стала жертвой ядовитого насекомого.

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