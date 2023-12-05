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Минтранс России согласовал техзадание для нового терминала аэропорта Казани

Минтранс России согласовал техзадание для нового терминала аэропорта Казани

Строительство нового терминала планируют завершить в 2026 году.фото vk.com--> Техническое задание на проектирование нового терминала аэропорта Казани прошло финальное согласование с министерством транспорта РФ.

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