Минтранс России согласовал техзадание для нового терминала аэропорта Казани

Строительство нового терминала планируют завершить в 2026 году.фото vk.com--> Техническое задание на проектирование нового терминала аэропорта Казани прошло финальное согласование с министерством транспорта РФ.
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