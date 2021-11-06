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Верится с трудом, но всё действительно так просто. Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов

Верится с трудом, но всё действительно так просто. Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов

Кухонные фасады бывает не так просто очистить от жира, грязи и налёта. Одна простая, но удивительно эффективная смесь поможет вам навести идеальный порядок за считанные минуты! Средство состоит всего из двух компонентов: спиртовой и мыльной основы.

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