Миллеровская ЦРБ: кальяны и вейпы наносят такой же вред здоровью, как и сигареты

Никотинсодержащая продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия, а мифы об их безвредности — лишь хорошо запланированная дезинформация табачной индустрии.
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