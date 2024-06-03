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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Зенита» Илюхина о том, чего не хватает остальным клубам РПЛ: «Сергея Богдановича и наших игроков»

Вчера «Зенит» стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» в Суперфинале (2:1). В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака также выиграла Суперкубок России и в 6-й раз подряд стала чемпионом страны.

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