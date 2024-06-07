На Чукотке завершено расследование в отношении подрядчика за хищение более 2 млн рублей у государственного бюджетного учреждения

Следственной частью УМВД России по Чукотскому автономному округу окончено следствие по уголовному делу в отношении генерального директора подрядной организации, который обвиняется в мошенничестве, совершенном при выполнении монтажных работ.
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