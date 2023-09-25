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Дарья Клишина: «В Америке по ТВ изначально России было очень много, полгода — 100%. Сейчас — можно сказать, очень мало»

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину живет в Майами.  «Естественно, все знакомые знают, откуда я.

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