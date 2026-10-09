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Регионы России

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Археологи обнаружили самое полное хеттское царское архивное собрание в Центральной Анатолии

Археологи обнаружили самое полное хеттское царское архивное собрание в Центральной Анатолии

Археологическая экспедиция в центральной части Турции сделала одно из самых значимых открытий за последние десятилетия — найден 3400-летний хеттский царский архив в древнем городе Самухха, расположенном на территории современной провинции Сивас.

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