Археологи обнаружили самое полное хеттское царское архивное собрание в Центральной Анатолии

Археологическая экспедиция в центральной части Турции сделала одно из самых значимых открытий за последние десятилетия — найден 3400-летний хеттский царский архив в древнем городе Самухха, расположенном на территории современной провинции Сивас.
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