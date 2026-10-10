Облако длиной 1800 километров над Марсом показало необычную физику, считавшуюся исключительно теоретической

Вытянутое облако Арсия Монс ежегодно появляется над потухшим вулканом и нарушает все известные правила образования облаков Регулярно над марсианским вулканом Арсия (Arsia Mons) появляется гигантское вытянутое облако водяного льда длиной до 1800 километров.
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