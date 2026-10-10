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Облако длиной 1800 километров над Марсом показало необычную физику, считавшуюся исключительно теоретической

Облако длиной 1800 километров над Марсом показало необычную физику, считавшуюся исключительно теоретической

Вытянутое облако Арсия Монс ежегодно появляется над потухшим вулканом и нарушает все известные правила образования облаков Регулярно над марсианским вулканом Арсия (Arsia Mons) появляется гигантское вытянутое облако водяного льда длиной до 1800 километров.

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