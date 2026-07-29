Пожизненное для Дурова? ФСБ обратилась к зарубежным кураторам

ФСБ обратилась к завербованным украинскими кураторами: отказ от терактов может освободить от ответственности Федеральная служба безопасности России призвала граждан, вовлеченных в подготовку террористических преступлений по заданиям украинских кураторов, отказаться от противоправных действий и тем самым избежать уголовной ответственности при соблюдении условий закона.