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Пожизненное для Дурова? ФСБ обратилась к зарубежным кураторам

Пожизненное для Дурова? ФСБ обратилась к зарубежным кураторам

ФСБ обратилась к завербованным украинскими кураторами: отказ от терактов может освободить от ответственности Федеральная служба безопасности России призвала граждан, вовлеченных в подготовку террористических преступлений по заданиям украинских кураторов, отказаться от противоправных действий и тем самым избежать уголовной ответственности при соблюдении условий закона.

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