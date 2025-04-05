Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

valentina sergeeva То, что Дмитриев получил образование в лучших западных вузах — Стэнфорде и Гарварде, имеет опыт работы в McKinsey и Goldman Sachs, на сегодняшний день лишь вызывает сомнение в патриотичности к России.

Ринат Ахметуллин Вот уж вы в точку попали, меня что-то тоже сомнения взяли, мы знаем что получается из тех русских которые там обучались. Видимо на данный момент он необходим в переговорах с Трампом и его командой.