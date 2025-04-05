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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Верно, вся  эта  лабуда  высосана  из пальца  мерзким писакой. Не указана  ни улица, ни  дом, ни подъезд  , где  это ...Сосед навязал шар...
  • Владимир Акулов
    Конечно , это  нереальная  выдумка...Для  начала  кто-нибудь  этому  *крутому* бороде  в  замок  ваты  мог  бы  напих...Сосед навязал шар...
  • Светлана Киселева
    Кто-то придумал эту статью?....это нереально...Сосед навязал шар...

Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

Кирилл Дмитриев привез в Белый дом предложения, от которых трудно отказаться Дональд Трамп зря переживал, ругался и грозил всяческими карами.

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Комментарии
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valentina sergeeva
То, что Дмитриев получил образование в лучших западных вузах — Стэнфорде и Гарварде, имеет опыт работы в McKinsey и Goldman Sachs, на сегодняшний день лишь вызывает сомнение в патриотичности к России.
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7 час.
Ринат Ахметуллин
Вот уж вы в точку попали, меня что-то тоже сомнения взяли, мы знаем что получается из тех русских которые там обучались. Видимо на данный момент он необходим в переговорах с Трампом и его командой.
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7 час.
Ринат Ахметуллин
По поводу возвращения их массмедиа, у нас итак засилье, а если они с новой силой начнут дуть в ухо нашим школьникам и студентам о славной американской культуре, то не видать нам своей культуры как ушей, впрочем вслед за этим и всей страны.
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7 час.
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