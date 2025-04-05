Кирилл Дмитриев привез в Белый дом предложения, от которых трудно отказаться Дональд Трамп зря переживал, ругался и грозил всяческими карами.
Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»
Комментарии
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valentina sergeeva
То, что Дмитриев получил образование в лучших западных вузах — Стэнфорде и Гарварде, имеет опыт работы в McKinsey и Goldman Sachs, на сегодняшний день лишь вызывает сомнение в патриотичности к России.
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7 час.
Ринат Ахметуллин
Вот уж вы в точку попали, меня что-то тоже сомнения взяли, мы знаем что получается из тех русских которые там обучались. Видимо на данный момент он необходим в переговорах с Трампом и его командой.
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7 час.
Ринат Ахметуллин
По поводу возвращения их массмедиа, у нас итак засилье, а если они с новой силой начнут дуть в ухо нашим школьникам и студентам о славной американской культуре, то не видать нам своей культуры как ушей, впрочем вслед за этим и всей страны.
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7 час.
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