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Певец SHAMAN сообщил о готовности оплатить похороны погибших в «Крокус сити холле»

Певец SHAMAN сообщил о готовности оплатить похороны погибших в «Крокус сити холле»

Исполнитель также предложил помощь в оплате лечения и реабилитации пострадавших.Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN отреагировал на трагедию, произошедшую 22 марта в московском «Крокус сити холле».

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