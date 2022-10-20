Прокуратура Швейцарии обжаловала оправдательный приговор Блаттеру и Платини

Прокуратура Швейцарии подала апелляцию на решение федерального уголовного суда, который оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс‑главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о подделке ценных бумаг, злоупотреблении доверием, недобросовестном управлении и мошенничестве «Мы подтверждаем, что генеральная прокуратура Швейцарии подала апелляцию в апелляционную палату федерального уголовного суда в установленный законом срок и потребовала полностью отменить решение суда первой инстанции», — приводит Reuters слова из заявления прокуратуры.